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Bitmeyen zulüm

Bitmeyen zulüm
Adana'da 48 yaşındaki Fatma Arslaner kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle cezaevine giren eşi Ali Türkmen'den ölüm tehdidi aldığını ve korku içinde yaşadığını söyledi. Yetkililerden de yardım istedi. Sözlerine ise şöyle devam etti : Oğlumla yapayalnız kaldım. Önceleri ev sahibime bakıyordum ondan para kazanıyordum geçiniyorduk. Ancak o da iyileşince şimdi çalışmıyorum oğlumla tek odalı bir evde kalıyorum. 150 lira kira ödüyorum. Bize komşular bakıyor. Onlara yemek yemeye gidiyorum. Oğlum 11 yaşında ona da öğretmenleri bakıyor. Ne olur bize yardım edin çok zor durumdayız"
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