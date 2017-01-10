Bitmeyen zulüm

Adana'da 48 yaşındaki Fatma Arslanerkendisine şiddet uyguladığı gerekçesiylecezaevine giren eşi Ali Türkmen'denölüm tehdidi aldığını ve korku içinde yaşadığınısöyledi. Yetkililerden de yardım istedi.Sözlerine ise şöyle devam etti : Oğlumlayapayalnız kaldım. Önceleri ev sahibimebakıyordum ondan para kazanıyordumgeçiniyorduk. Ancak o da iyileşinceşimdi çalışmıyorum oğlumla tek odalıbir evde kalıyorum. 150 lira kira ödüyorum.Bize komşular bakıyor. Onlarayemek yemeye gidiyorum. Oğlum 11 yaşındaona da öğretmenleri bakıyor. Ne olurbize yardım edin çok zor durumdayız"
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