Beyaz perde

Tunceli Ovacık’lı Umut Gürcan, çocukluğunu karların üzerinde perdeden söktüğü kornişlerle kayarak geçirdi. Ardından kayaklı koşu sporuna gönül verdi. Azmi ve çalışkanlığı ile milli sporcu olma başarısını elde etti. Şimdi de gözünü 2018 Kış Olimpiyatları’na dikti!
Umut Gürcan (18), Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde dünyaya geldi. Çocuk yaştayken boş vakitlerinideğerlendirmek için sporu tercihetti. Kornişle Ovacık'ın karlarının üzerinde kayan Gürcan, zamanla bu ilgilisini kayaklı koşu sporuyla ilerletti. 7 yıl gibi kısa bir süredede büyük başarılar elde etti. Öncelikle Kayak Federasyonu tarafından geçtiğimiz yıllarda düzenlenen etap yarışmalarında birinciliği göğüsledi. Rakibi olan birçok sporcuyumüsabakalarda eledi. Geçen yıl Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu Yarışması'na da çağırılan Gürcan, burada milli sporcu olma gururunu üstlendi. Azmi ve çalışkanlığıyla hedeflerini büyüten Gürcan, şimdi gözünü 2018 Kış Olimpiyatları'na dikti.
OKUL VE SPOR BİR ARADA
Bir yandan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü'nde eğitimine devam etti. Derslerin ve sınavların ara verilmesiyle birlikte memleketi Ovacık'a gitti. İlçe merkezine 3 kilometreuzaklıkla bulunankayak merkezinde kampagirdi. Kazandığı başarılar ile Ovacık'ın gururu olan genç sporcu, şunları söyledi: "Derecelerelde ettikçeazmim ve kararlılığımdaha çokartmaya başladı.Milli sporcu olmayahak kazandım. Ovacık'takivatandaşlar benim millisporcu olmama çok sevindiler. Onların destekleri sayesinde yarışmalara karşı moral ve motivasyonum daha yüksek oluyor. Yarışmalara daha iyi hazırlanabiliyorum. Şuanki hedefim Kore'de yapılacakolan 2018 Kış Olimpiyatları'nakatılmak veülkemizi yurtdışında temsiletmek."
ONUNLA GURURDUYUYORUZ Ovacık'takikayak merkezini işletenve Gürcan'ın kendisinigeliştirmesinde önemli birisim olan Deniz Ferhatoğullarıgenç sporcununilçe için bir umut halinegeldiğini söyledi. "Umut,kayak yapmaya tahminen6-7 yaşlarında başladı. Başarılıve azimli bir öğrencciydi.Umut'u önce alpdisiplinine getirdik ondansonra da kuzey disiplininegeçti. Yarışmalarda çokiyi dereceler alarak,milli sporcumuz oldu.Ovacık adına onunla gururduyuyoruz" diyerek mutluluğunudile getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.