Beyaz perde

Umut Gürcan (18), Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde dünyaya geldi. Çocuk yaştayken boş vakitlerini değerlendirmek için sporu tercih etti. Kornişle Ovacık'ın karlarının üzerinde kayan Gürcan, zamanla bu ilgilisini kayaklı koşu sporuyla ilerletti. 7 yıl gibi kısa bir sürede de büyük başarılar elde etti. Öncelikle Kayak Federasyonu tarafından geçtiğimiz yıllarda düzenlenen etap yarışmalarında birinciliği göğüsledi. Rakibi olan birçok sporcuyu müsabakalarda eledi. Geçen yıl Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu Yarışması'na da çağırılan Gürcan, burada milli sporcu olma gururunu üstlendi. Azmi ve çalışkanlığıyla hedeflerini büyüten Gürcan, şimdi gözünü 2018 Kış Olimpiyatları'na dikti.



OKUL VE SPOR BİR ARADA

Bir yandan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü'nde eğitimine devam etti. Derslerin ve sınavların ara verilmesiyle birlikte memleketi Ovacık'a gitti. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkla bulunan kayak merkezinde kampa girdi. Kazandığı başarılar ile Ovacık'ın gururu olan genç sporcu, şunları söyledi: "Dereceler elde ettikçe azmim ve kararlılığım daha çok artmaya başladı. Milli sporcu olmaya hak kazandım. Ovacık'taki vatandaşlar benim milli sporcu olmama çok sevindiler. Onların destekleri sayesinde yarışmalara karşı moral ve motivasyonum daha yüksek oluyor. Yarışmalara daha iyi hazırlanabiliyorum. Şu anki hedefim Kore'de yapılacak olan 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmak ve ülkemizi yurt dışında temsil etmek."



ONUNLA GURUR DUYUYORUZ

Ovacık'taki kayak merkezini işleten ve Gürcan'ın kendisini geliştirmesinde önemli bir isim olan Deniz Ferhatoğulları genç sporcunun ilçe için bir umut haline geldiğini söyledi. "Umut, kayak yapmaya tahminen 6-7 yaşlarında başladı. Başarılı ve azimli bir öğrencciydi. Umut'u önce alp disiplinine getirdik ondan sonra da kuzey disiplinine geçti. Yarışmalarda çok iyi dereceler alarak, milli sporcumuz oldu. Ovacık adına onunla gurur duyuyoruz" diyerek mutluluğunu dile getirdi.