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Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu ile görüştü

, Anayasa Değişikliği teklifi görüşmeleri için geldiği TBMM'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Mecliste sürpriz görüşme
, Gazeteciler Günü sebebiyle TBMM'deki basın mensuplarını ziyaret ettikten sonra sürpriz bir şekilde muhalefet kulisine yöneldi ve burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çay içti ve 15 dakika kadar sohbet etti.
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  • 10 Ocak 2017, Salı 22:46
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