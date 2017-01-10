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Bakan Albayrak'tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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Bakan Albayraktan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Tüm dünyada, tarafsız, ilkeli, cesaretle ve onurla yapılan gazeteciliğin, toplumların kaderini değiştirebildiğinin görüldüğü bir çağda olunduğunu belirten Albayrak, "15 Temmuz sürecini yaşamış bir ülkenin vatandaşları olarak, doğru ve ahlaklı gazeteciliğin halkı birleştirmedeki gücüne de şahit olduk. Bir gazeteci babanın oğlu olarak, zor şartlarda, sadece doğru haberi aktarmak için çalışan tüm yerli ve milli gazetecilerin gününü kutlarım" dedi.
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  • 10 Ocak 2017, Salı 19:29
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