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'de : 2 kişi hayatını kaybetti!

'de, 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan da 2 kişi öldü. Yangının sobadan çıktığı belirtilirken itfaiyenin çalışması devam ediyor.

Bahçelievlerde yangın: 2 kişi hayatını kaybetti!

'de, 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yangın saat 07.45 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Ali Fuat Paşa Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında çıktı.

Kömür sobasından çıktığı belirtilen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kocasinan ve Siyavuşpaşa itfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangını söndüren itfaiye içeri girdiğinde 2 kişinin cesediyle karşılaştı. Biri kadın, biri erkek iki kişinin cansız bedeninin dış kapının önünde bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz belirlenemezken polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
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  • 10 Ocak 2017, Salı 10:29
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