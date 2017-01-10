Bababilitasyon

Niğde'de yaşayan Furkan Çakmak'ın (40) oğlu Ali İhsan Çakmak, (8) doğuştan Serebral Palsi hastası (beyin felci) olarak dünyaya geldi. Çakmak, hastalıktan dolayı yürüyemeyen ve konuşma zorluğu çeken oğlu için fizik tedavi aletleri yaptı. Küçük Ali'yi hayata bağladı. Yurtdışındaki tedavi için maddi imkanları olmadığını belirten baba Çakmak, "Tedavi için Hollanda'daki Erasmus Üniversitesi ile görüştüm. Ancak maddi durumumuz el vermedi. Tedavi bedeli geçensene 200 bin Euro'ydu" dedi. Kendi imkanlarıyla çocuğunu iyileştirmek için aletler yaptığını söyleyen baba Çakmak, "Cihazları devlet karşılamadığıiçin kendimyaptım. İyi bir fiziktedavi alsa iyileşmeşansı da çok yüksek" diye konuştu.
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