Bababilitasyon

Niğde'de yaşayan Furkan Çakmak'ın (40) oğlu Ali İhsan Çakmak, (8) doğuştan Serebral Palsi hastası (beyin felci) olarak dünyaya geldi. Çakmak, hastalıktan dolayı yürüyemeyen ve konuşma zorluğu çeken oğlu için fizik tedavi aletleri yaptı. Küçük Ali'yi hayata bağladı. Yurtdışındaki tedavi için maddi imkanları olmadığını belirten baba Çakmak, "Tedavi için Hollanda'daki Erasmus Üniversitesi ile görüştüm. Ancak maddi durumumuz el vermedi. Tedavi bedeli geçen sene 200 bin Euro'ydu" dedi. Kendi imkanlarıyla çocuğunu iyileştirmek için aletler yaptığını söyleyen baba Çakmak, "Cihazları devlet karşılamadığı için kendim yaptım. İyi bir fizik tedavi alsa iyileşme şansı da çok yüksek" diye konuştu.