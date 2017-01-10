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Astsubaydan acı haber

Astsubaydan acı haber
Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 40 gün önce DEAŞ tarafından kaçırılan Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu açıklandı. Acı haber Çanakkale'deki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Kilis'e getirildiği öğrenildi.
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