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225 çöp şiş yedi herkesi Uyuz etti

225 çöp şiş yedi herkesi Uyuz etti
Denizli'de duzenlenen cop şiş yeme yarışmasını ilk defa bir kadın kazandı. 140 yıllık dededen toruna miras kalan, Ortaklar Cop Şiş'in işletmecisi Mehmet Kaya tarafından duzenlenen yarışmada Esra Uyuz, 225 adet cop şiş yedi. 50 kilo ağırlığındaki Uyuz, boylece 190 cop şişlik rekoru da kırmış oldu. Yediklerine ucret odemezken ustune bir de ceyrek altın kazanan Esra Uyuz, "Sırf bu rekoru kırmak icin geldim ve 5 kilo eti yiyebileceğimi bildiğim icin 225 adet cop şişi rahatlıkla mideye indirdim" dedi.
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