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Toprağa verildi

Toprağa verildi
Hakkari Çukurca ilçesi Ak Parti eski Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Turan'nın oğlu ve işadamı olan avukat Fatih Turan (35) iş için gittiği İran'da kaldığı otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Ailesi ve yakınları tarafından İran'dan alınan avukat Turan'ın cenazesi, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Yeni köprü mevkiinde binlerce araç konvoyu tarafından karşılandı. Avukat Fatih Turan'ın cenazesi Hakkari'nin Çukurca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi aile mezarlığında binlerce kişinin katılımlı ile gözyaşları arasında
Etiketler:
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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