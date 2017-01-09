Tokada 8 yıl!

İzmir'de geçen yıl Eylül'de, hamile eşini doktor kontrolü için hastaneye götürmek üzere yola çıkan ÖmerAracı'nın (38) önüne Bornova'da birden ESHOT otobüsü çıktı. Kendisine yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı otobüsşoförüyle kavga eden Aracı, tokat atıpgömlek cebinden yırttı. Şikayetçi olan otobüs şoförü, olay sırasında 100 lirasının da kaybolduğunu söyledi. Açılan davada savcı, tanıkların gasp olmadığını söylemesine, şoförün de sadece kavga sonrası parasının kaybolduğu yönünde ifade verdiğini belirterek, gasp suçunun oluşmadığını öne sürdü. Ancak mahkemeAracı'yı, şoföre attığı tokattan dolayıkamu görevlisine zarar vermekten 1 yıl,parasını aldığı iddiasıyla da gasptan 6 yılhapis cezasına çarptırıldı. Bu cezayı da suçun alenen işlendiği gerekçesiyle 1 yıl 2 ay arttıran mahkeme, Aracı'ya toplam 8 yıl 2ay hapis cezası verdi. 'kimseyi öldürmedim' Aracı "Ben kimseyi öldürmedim, hırsızlık yapmadım. Attığım tokatın bu kadar cezası olduğunu bilseydim tokat atmazdım. Eşim önümüzdeki ay doğum yapacak. Çocuğumun büyüdüğünü göremeden cezaevine girmek istemiyorum" dedi. Kararı duyan ve 1 ay sonra doğum yapacak olan kadın bayıldı.
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