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Ulaşıma kar engeli! Tüm ler iptal

, 277 iç ve dış hat inin iptal edildiğini açıkladı. Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da Şehir Hatları vapur seferleri de iptal edildi.

Ulaşıma kar engeli! Tüm seferler iptal

,Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman'larından yapılacak olan 277 iç ve dış hat inin iptal edildiğini açıkladı.

THY'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
"09 OCAK 2017 tarihinde, "İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen" meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz."
Bu arada Atatürk Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve bir çok seferin de normale döndüğü görüldü

ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERLERİ DE İPTAL
İstanbul'da Şehir Hatları vapur seferleri, kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 09:29
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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taka41 taka41

iyiki orada deyilim..olanlarada Allah kolaylik versin.

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cevapla 09.01.2017 13:11
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