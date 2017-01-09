Yol Durumu
  1. Kaçak aşk!
  2. Bozdağ: Parlamento kaldırılmıyor, güçleniyor

121 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (), İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle yarın yapılması planlanan 121 seferini iptal etti.

THYden flaş açıklama: 121 sefer iptal

'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yapılması planlanan 121 iç ve dış hat seferi, kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

THY yolcuları, seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu, "www.thy.com" adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.
Etiketler:
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 21:58
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar