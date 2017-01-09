Tersten dehşet!

Korkunç kaza dün İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Mustafa Karaboğa (24) otomobiliyle ters yöne girdi. Faciaya davet çıkardı. Karşı yönden gelen HikmetÇekiçci'nin kullandığı hafif ticari araçlakafa kafaya çarpıştı. Feci kazada canpazarı yaşandı. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, arabada sıkışan MustafaKaraboğa, Muammer Memiş ve karı kocaolan Hikmet ve Gönül Çekiçci çiftinisıkıştıkları yerden kurtardı.
"HER ŞEY 5 SANİYEDE OLDU"
İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan Çekiçci çifti Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mustafa Karaboğa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Muammer Memiş ise Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılarınsağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza anını gören taksi şoförü HikmetAkduman, "Beyaz araba tersten geliyordu.Her şey 5 saniyede oldu. Bir ses geldihemen yolu kestik. Polisi aradık" diye konuştu. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol arabaların çekilmesiyle trafiğe açılırken tersyönden gelen araçtan düşen alkol şişeleridikkat çekti.
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