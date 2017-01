Tersten dehşet!

Korkunç kaza dün İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Mustafa Karaboğa (24) otomobiliyle ters yöne girdi. Faciaya davet çıkardı. Karşı yönden gelen Hikmet Çekiçci'nin kullandığı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada can pazarı yaşandı. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, arabada sıkışan Mustafa Karaboğa, Muammer Memiş ve karı koca olan Hikmet ve Gönül Çekiçci çiftini sıkıştıkları yerden kurtardı.



"HER ŞEY 5 SANİYEDE OLDU"

İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan Çekiçci çifti Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mustafa Karaboğa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Muammer Memiş ise Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza anını gören taksi şoförü Hikmet Akduman, "Beyaz araba tersten geliyordu. Her şey 5 saniyede oldu. Bir ses geldi hemen yolu kestik. Polisi aradık" diye konuştu. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol arabaların çekilmesiyle trafiğe açılırken ters yönden gelen araçtan düşen alkol şişeleri dikkat çekti.