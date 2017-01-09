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TBMM Başkanı Kahraman yoğun bakıma alındı

Meclis Başkanı 'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

TBMM Başkanı Kahraman yoğun bakıma alındı

AK Parti, bugün görüşmeleri başlayacak olan anayasa değişikliği öncesi Meclis'te toplantı. Toplantıya, grup başkanvekilleri, grup yönetim üyeleri, AK Partili Meclis başkanvekilleri, başkanlık divanı üyeleri, idare amirleri komisyon başkanları ve Anayasa Komisyonu üyeleri katıldı. Anayasa değişikliğinin geneli üzerine Başbakan Binali Yıldırım grup adına konuşacak. İkinci tur oylamaya katılması beklenen Meclis Başkanı 'ın yeniden yoğun bakıma alındığı belirtildi.

TBMM'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Kahraman'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 11:52
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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S&#220;LEYMAN SÜLEYMAN

DUALARIM SİZİNLE SAYIN BAŞKAN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 15:15
ayhan ayhan

geçmiş olsun inşallah sağlığına tekrar kuvuşur

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 15:15
gamze gamze

allah ömrüne ömür katsın kendisine dua edelim

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.01.2017 13:59
FURKAN FURKAN

ŞİFALAR DİLERİM

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.01.2017 13:58
zafer zafer

satın meclis başkanımıza acil şifa dilerim ALLAH uzun ömürler versin inşallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.01.2017 13:58
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