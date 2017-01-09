TBMM Başkanı Kahraman yoğun bakıma alındı

AK Parti, bugün görüşmeleri başlayacak olan anayasa değişikliği öncesi Meclis'te toplantı. Toplantıya, grup başkanvekilleri, grup yönetim üyeleri, AK Partili Meclis başkanvekilleri, başkanlık divanı üyeleri, idare amirleri komisyon başkanları ve Anayasa Komisyonu üyeleri katıldı. Anayasa değişikliğinin geneli üzerine Başbakan Binali Yıldırım grup adına konuşacak. İkinci tur oylamaya katılması beklenen Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yeniden yoğun bakıma alındığı belirtildi.



TBMM'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Kahraman'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.







