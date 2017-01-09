AK Parti, bugün görüşmeleri başlayacak olan anayasa değişikliği öncesi Meclis'te toplantı. Toplantıya, grup başkanvekilleri, grup yönetim üyeleri, AK Partili Meclis başkanvekilleri, başkanlık divanı üyeleri, idare amirleri komisyon başkanları ve Anayasa Komisyonu üyeleri katıldı. Anayasa değişikliğinin geneli üzerine Başbakan Binali Yıldırım grup adına konuşacak. İkinci tur oylamaya katılması beklenen Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yeniden yoğun bakıma alındığı belirtildi.
TBMM'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Kahraman'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
TBMM Başkanı Kahraman yoğun bakıma alındı
Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
AK Parti, bugün görüşmeleri başlayacak olan anayasa değişikliği öncesi Meclis'te toplantı. Toplantıya, grup başkanvekilleri, grup yönetim üyeleri, AK Partili Meclis başkanvekilleri, başkanlık divanı üyeleri, idare amirleri komisyon başkanları ve Anayasa Komisyonu üyeleri katıldı. Anayasa değişikliğinin geneli üzerine Başbakan Binali Yıldırım grup adına konuşacak. İkinci tur oylamaya katılması beklenen Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yeniden yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Etiketler: İsmail Kahraman , Meclis Başkanı İsmail Kahraman
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DUALARIM SİZİNLE SAYIN BAŞKAN
geçmiş olsun inşallah sağlığına tekrar kuvuşur
allah ömrüne ömür katsın kendisine dua edelim
ŞİFALAR DİLERİM
satın meclis başkanımıza acil şifa dilerim ALLAH uzun ömürler versin inşallah
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