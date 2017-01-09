Taciz bilmecesi!

İstanbul Fulya'daki P.G. Bakımevi'nde görev yapan sınıf öğretmeni Yasemin Aktaş'ın, 3.5 yaşındaki öğrencisi D.K.'ye şiddet uygulayıp, tacizde bulunduğu iddia edildi. Skandal iddiaya ilişkin stajyer öğretmenin çektiği görüntüler, gündemi günlerce meşgul etti. D.K.'nin ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Aktaş, sevk edildiği mahkemece salıverildi. Gözler, iddiaların odağındaki kadın öğretmene çevrildi. Hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Aktaş, iftiraya uğradığını ve karşı dava açtığını belirtti. Kendisine tuzak kurulduğunu öne süren Aktaş, şöyle devam etti: "D.K.'nin ailesine çocuklarının hiperaktif olduğunu ve arkadaşlarına zarar verdiğini söyledim. Aile buna bozuldu. Bir süre sonra Esma K., kreşte stajyer olarak çalışmaya başladı. Bu stajyer, D.K.'nin annesi Özden K.'nin tanıdığıymış. Esma K., bizim kreşte iki gün çalıştı (17-19 Haziran) ve o iki gün boyunca beni videoya çekti. 3'üncü gün D.K., annesi Özden K. ve babası Bekir K. kreşi bastı. Söz konusu videolarda her çocuğa nasıl davrandıysam D.K.'ye de o şekilde davranıyorum.



'TEHDİT ALIYORUM'

Altını ıslatan çocukların üzerini değiştirdim. Daha sonra uyanan D.K.'nin altını ıslatıp ıslatmadığını elimle kontrol edip, üzerini değiştirdim. Zaten bu bizim işimiz ve aileleri de bizden altını değiştirmemiz ve sürekli kontrol etmemiz için ricada bulunuyor. Bütün öğretmenler bunu yapıyoruz. Ancak stajyer Esma K. sadece D.K.'ye bunu yapıyormuşum ve cinsel istismar uyguluyormuşum gibi yansıtmış. Bu videoları çocuklara taciz ettiğimi iddia edip kanıt olarak kullandılar. Ama mahkemede her şey ortaya çıkacak. Önceki gün karşı dava açtık. Hayatımı kararttılar. Bunun peşini bırakmayacağım. Tehditler aldım, sokağa çıkamıyorum. İntiharın eşiğine geldim."



Furkan KARA