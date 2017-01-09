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Soruyu bilemedi küfretti

İdil Akın, ‘ Yarışması’na katıldı. Soruyu bilemeyince ağzından çıktı. Herkes şaştı kaldı

Soruyu bilemedi küfretti
ATV'de izlenme rekorları kıran "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının önceki günkü bölümünde ilginç anlar yaşandı. Selçuk Yöntem'in sunduğu yarışmaya katılan yarışmacılardan biri de İdil Akın'dı. Akın, 15 bin liralık baraj soruna kadar ulaştı. Jokerleri bile vardı. Yarışmacı, kendisine güvenerek sesli soruyu hemen yanıtladı. Ancak doğru cevabı bilemeyince ağzından çıktı. "Ha s...." diyen yarışmacı herkesi şaşırttı. Küfür biplenerek önlem alındı. Fakat stüdyodaki seyirciler ve sunucu kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Akın, yarışmadan bin liralık para ödülü ile ayrıldı.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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