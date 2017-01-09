Soruyu bilemedi küfretti

ATV'de izlenme rekorları kıran "Kim MilyonerOlmak İster" yarışmasının önceki günkü bölümündeilginç anlar yaşandı. Selçuk Yöntem'in sunduğuyarışmaya katılan yarışmacılardan biri de İdilAkın'dı. Akın, 15 bin liralık baraj soruna kadarulaştı. Jokerleri bile vardı. Yarışmacı, kendisinegüvenerek sesli soruyu hemen yanıtladı. Ancakdoğru cevabı bilemeyince ağzından küfür çıktı. "Has...." diyen yarışmacı herkesi şaşırttı. Küfür biplenerekönlem alındı. Fakat stüdyodaki seyirciler ve sunucukısa süreli şaşkınlık yaşadı. Akın, yarışmadan binliralık para ödülü ile ayrıldı.
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