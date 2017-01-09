Son asker ‘idam’ dedi

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında 4 yıl askerlik yapan Kahramanmaraşlı 110 yaşındaki Ali Şahan, terör belasından kurtulmak için idamın şart olduğunu belirterek, "İdam olmadığı zaman insan terbiye olmaz. Gerikirse ülkem için savaşırdım" dedi. 4 yıl askerlik hizmeti süresince Ağrı ve Hakkari'de görev yaptığını belirten Şahan, teskeresini aldığı gün Atatürk'ün vefat ettiğini söyledi. Torununun torununu gören Şahan, odasında askerlik süresince kullandığı tüfeği ile diğer eşyalarını da muhafaza ediyor.