Son asker ‘idam’ dedi

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında 4 yıl askerlik yapanKahramanmaraşlı 110 yaşındaki AliŞahan, terör belasından kurtulmak için idamın şart olduğunu belirterek, "İdamolmadığı zaman insan terbiye olmaz.Gerikirse ülkem için savaşırdım" dedi. 4 yıl askerlik hizmeti süresince Ağrı ve Hakkari'de görev yaptığını belirten Şahan, teskeresini aldığı gün Atatürk'ün vefat ettiğini söyledi. Torununun torununu gören Şahan, odasında askerlik süresince kullandığı tüfeği ile diğer eşyalarını da muhafaza ediyor.
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