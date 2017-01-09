Diğer bir başarı hikayesi de Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nden geldi. 15 yaşındaki Hanım Erdaş, anne ve ablası gibi cam kemik hastası olarak doğdu. Şimdiye kadar 7 ayrı ameliyat geçirdi. Bir yandan hastalığıyla bir yandan da ekonomik sorunlarla mücadele etti. Ancak pes etmeyi asla düşünmedi. Cumhuriyet Ortaokulu8. sınıf öğrencisi Hanım Erdaş, tüm engellere rağmen eğitimine devam etti.
CAM KEMİK HASTASI AMA...
Okula annesinin maddi zorluklar içinde tuttuğu taksiyle gidip gelebilen ve arkadaşlarının desteğiyle sınıfına çıkabilen Hanım, girdiği TEOG sınavında 120sorudan 116'sına doğru cevap verdi. Şemdinli'nin gururu olan Hanım, "Azimli şekilde çalışarak sınavda başarı gösterdim. Hayalimdeki Galatasaray Lisesi'ne gidebilmek için daha çok çalışacağım. Kendim üç ayda bir engelli maaşı alıyorum. Ablam ise anneme baktığı için her ay 900 lira maaş alıyor. Her ay 300 lirasını taksiye veriyoruz. Çok zor geçiniyoruz" dedi.
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