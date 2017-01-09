Şehitler ölmez

Türkiye genelinde Sarıkamış'ta donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçik için yürüyüşler düzenlendi. Enver Paşa komutasında 102 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçik, 'Türkiye Şehitleri ile Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı. Eksi 6 derecede yapılan yürüyüşe, Kars'ın Sarıkamış İlçesine akın eden 7'den 70'e her yaştan yaklaşık 25 bin kişi katıldı. Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihleri arasında Allahuekber Dağları'nda Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşulları ile karşılaştı. 60 bin asker soğuk, açlık ve yetersiz kıyafete yenilerek şehit düştü.