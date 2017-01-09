Sağlık bakanı

Emine Aydınlı, 85 yaşındaki Ayşe Selcan Başçı’nın bakıcılığını yaptığı sırada rahim kanseri olduğunu öğrendi. Amansız hastalıkla mücadele ederken, ona en büyük desteği Başçı verdi. Anne kız gibi olduklarını belirten Aydınlı, şunları söyledi: “Ben ona bakacağıma o bana baktı. Allah ondan razı olsun”
Denizli'de dünyaya gelen 4 çocuk annesi Emine Aydınlı'nın (67) hayatı zorluklar içerisinde geçti. 27 yaşında kan kanserineyakalandı, gördüğü tedavi ilehastalığı yendi. 4 yıl önce de kalp ve karaciğer hastası Ayşe Selcan Başçı'nın (85) bakıcılığını üstlendi. Fakat kanser illeti yeniden yüzünü gösterdi. 2 yıl öncerahim kanseri olduğunu öğrendi. Hastalıkla mücadele ederken ona en büyük desteği, bakıcılığını yaptığı Başçı verdi. Kemoterapi ve ameliyat sürecinde Başçı'dan gördüğü destekle psikolojisi de düzeldi.
"O BU EVİN HER ŞEYİ"
Geçim sıkıntısı nedeniyle başladığı işte, Başçı ile anne kız gibi olan Aydınlı, şunları söyledi: "Allah'ıma şükürler olsun ki şu an işimi yapmaya devam ediyorum. 'Ben bu hastalığımı yeneceğim' diyorum. Ayşe Hanım çok anlayışlı. Kemoterapi süreçlerinde bana destek oldu. Ameliyatoldum Ayşe Hanım kendi evimegitmeme izin vermedi. 'Sen buradakal ben sana bakarım' dedi. Ben ona bakacağıma o bana baktı. Birbirimize bakarak 6 ay geçirdik. Tedavilerim halen sürüyor ancak son testlerde iyi sonuçlar aldık." Aydınlı'ya kızı gibi bakan ve her zorlukta destek olan Başçı ise duygularını şöyle dile getirdi: "Daha bir kere bile birbirimize kızmadık. Onu çok seviyorum. Kendisi rahatsızlanınca çok üzülmüştüm. Artık ben de onunla birlikte mücadele ediyorum. Ben ona,o bana bakıyor. O kadar mutluyumki anlatamam. Onun kendi evinde asansör yoktu. Evine gitmesine izin vermedim. O bu evin, hem kızı,hem kahyası. Yani her şeyi."
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