Yol Durumu
  1. MİT'in bilgi notu mahkemede

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişler yapılamıyor

İstanbul'da etkili olan yoğun nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş izni verilmiyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişler yapılamıyor

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle uçakların Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişine izin verilmiyor.

Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın pistleri, kar nedeniyle kapandı.

Pistleri açmak için çalışmalarını sürdüren görevliler, havalimanına iniş yapmak isteyen uçakları, başka havalimanlarına yönlendiriyor.

Bu arada, çalışmaların tamamlanmasını bekleyen bazı uçakların da havada tur attığı öğrenildi.
Etiketler: , ,
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 19:55
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar