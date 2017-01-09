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Polisten mesaj

İzmir’de polis, masaj salonlarına baskın düzenledi. Fuhuş yapıldığını belirledi. 7 kişiyi gözaltına aldı

Polisten mesaj
Emniyet güçleri, kadın tacirlerine göz açtırmıyor. Yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. Dün de İzmir'in Bornova, Buca ve Bayraklı ilçelerindeki masaj salonlarına baskın düzenleyen polis, 4 işyerinde masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığını belirledi. 4'ü kadın toplam 7 kişi gözaltına alındı. 'Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan son 1 yılda kent genelinde ruhsatlı ve ruhsatsız faaliyet gösteren toplam 68 masaj salonunda fuhuş yapıldığı ve 84 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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