Polisten mesaj

Emniyet güçleri, kadın tacirlerine göz açtırmıyor. Yurt genelinde operasyonlar devamediyor. Dün de İzmir'in Bornova, Buca ve Bayraklı ilçelerindeki masaj salonlarına baskın düzenleyen polis, 4 işyerinde masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığını belirledi. 4'ü kadın toplam 7 kişigözaltına alındı. 'Fuhuşa teşvik, aracılık veyer temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan son 1 yılda kent genelinde ruhsatlı ve ruhsatsız faaliyet gösteren toplam 68 masaj salonunda fuhuş yapıldığı ve 84 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
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