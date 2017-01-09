Polisten mesaj

Emniyet güçleri, kadın tacirlerine göz açtırmıyor. Yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. Dün de İzmir'in Bornova, Buca ve Bayraklı ilçelerindeki masaj salonlarına baskın düzenleyen polis, 4 işyerinde masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığını belirledi. 4'ü kadın toplam 7 kişi gözaltına alındı. 'Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan son 1 yılda kent genelinde ruhsatlı ve ruhsatsız faaliyet gösteren toplam 68 masaj salonunda fuhuş yapıldığı ve 84 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.