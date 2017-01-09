Ölümle tek başına!

Adana'da anne Çiğdem E., dün öğleden sonra 3 yaşındaki oğlu Mehmet'i evde bıraktı. Kapıyı da üzerine kilitledi. Bir süre sonra tüplü televizyonun patlaması sonucu evde yangın çıktı. Alevler büyüyünce daireden çıkmakisteyen küçük Mehmet, kapı kilitli olduğuiçin ve penceredeki demir parmaklıkyüzünden içeride mahsur kaldı. Bu sırada alevleri gören komşular polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler yangını söndürdü ancak ev küle döndü. İtfaiye erleri evde kimseninolup olmadığına kontrol ettiği sırada birçocuğun demir parmaklıklara sarılmışhalde yanarak öldüğünü belirledi. Çocuğun cenazesi ceset torbasına konularak incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatan emniyet güçleri, babanın işte olduğunu, annenin ise gezmeye çıktığını belirledi. Anne Çiğdem E. gözaltına alındı. Komşuları, "Bukadın sürekli çocuğunu eve kilitleyipgezmeye gidiyordu. En sonunda yangınçıktı" diyerek tepki gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.