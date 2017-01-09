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Ölümle tek başına!

Anne, 3 yaşındaki oğlunu eve kilitleyip gezmeye gitti. Çıkan da minik çocuk feci şekilde can verdi

Ölümle tek başına!
Adana'da anne Çiğdem E., dün öğleden sonra 3 yaşındaki oğlu Mehmet'i evde bıraktı. Kapıyı da üzerine kilitledi. Bir süre sonra tüplü televizyonun patlaması sonucu evde çıktı. Alevler büyüyünce daireden çıkmak isteyen küçük Mehmet, kapı kilitli olduğu için ve penceredeki demir parmaklık yüzünden içeride mahsur kaldı. Bu sırada alevleri gören komşular polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler yangını söndürdü ancak ev küle döndü. İtfaiye erleri evde kimsenin olup olmadığına kontrol ettiği sırada bir çocuğun demir parmaklıklara sarılmış halde yanarak öldüğünü belirledi. Çocuğun cenazesi ceset torbasına konularak incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatan emniyet güçleri, babanın işte olduğunu, annenin ise gezmeye çıktığını belirledi. Anne Çiğdem E. gözaltına alındı. Komşuları, "Bu kadın sürekli çocuğunu eve kilitleyip gezmeye gidiyordu. En sonunda yangın çıktı" diyerek tepki gösterdi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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