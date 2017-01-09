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Öğretmen olacağım

Öğretmen olacağım
Gaziantep'te yaşayan 'a (6), 2,5 yıl önce lösemi hastalığı teşhisi konuldu. Çiftçilik yapan aile kızlarının eğitimini sağlamakta zorlanınca evlerini kent merkezine taşıdı. Tedavi gördüğü için okula gidemeyen Hatice, evde eğitim hizmetinden yararlandı. Büyüyünce öğretmen olmak istediğini söyleyen minik Hatice, şunları anlattı: "Serpil öğretmenimle ders çalışıyoruz. Hikaye okuyoruz. Evde eğitim güzel. Derslerimi seviyorum." Kızının 97 haftadır kemoterapi gördüğünü belirten anne Elif Taşkın, "Hatice günden güne iyileşiyor. Çocuğum çok mutlu. Geçen yıl morali çok bozuktu. Şimdi eğitim aldığı için daha bir sevinçli" dedi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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