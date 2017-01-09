Öğretmen olacağım

Gaziantep'te yaşayan Hatice Şevval Taşkın'a (6), 2,5 yıl önce lösemi hastalığı teşhisi konuldu. Çiftçilik yapan aile kızlarının eğitimini sağlamakta zorlanınca evlerini kent merkezine taşıdı. Tedavi gördüğüiçin okula gidemeyen Hatice, evdeeğitim hizmetinden yararlandı. Büyüyünce öğretmen olmak istediğini söyleyen minik Hatice, şunları anlattı: "Serpil öğretmenimle ders çalışıyoruz. Hikaye okuyoruz. Evde eğitim güzel. Derslerimi seviyorum." Kızının 97 haftadır kemoterapi gördüğünü belirten anne Elif Taşkın, "Hatice günden güne iyileşiyor. Çocuğum çok mutlu. Geçen yıl morali çokbozuktu. Şimdi eğitim aldığı içindaha bir sevinçli" dedi.
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