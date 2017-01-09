O zaman dans!

Antalyalı dunya dans şampiyonu ihtiyar delikanlılar, Turkiye şampiyonasına da hazır. En genci 57 en yaşlısı ise72 yaşında olan 8 çift, 4-6Şubat tarihlerinde Adana'dayapılacak şampiyonadaSenior-4 kategorisinde tümmadalyaları gözüne kestirdi. Dans eğitmeni Şima Elif Umdu, yaşadıkları Dunya Dans Şampiyonası sevincinin ardından Yaşlı Evi'ndeki dans derslerine ilginin arttığını soyledi. Belek'te duzenlenen şampiyonaya 6çiftle katılırken Türkiyeşampiyonasına 8 çiftle katılacaklarını kaydeden Umdu, "Aramızda eski yarışmacılarımızdan da var. Cok azimli ve istekliler. Adana'da gercekleştirilecek şampiyona cok onemli, senede 1 defa yapılıyor" dedi.
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