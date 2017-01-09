Minik Öykü’ye ışık oldu

Öykü Kuzu, 9 ay önce Mersin'dedünyaya geldi. Ancak minikbebeğin ailesi, doğduğu andan itibarenÖykü'nün gözünün tepki vermediğinifark etti. Ekonomik durumlarıyetersiz olan ailenin yardımınaKalkınma Bakanı Lütfi Elvan yetişti.Elvan'ın girişimiyle Ankara Üniversitesi(AÜ) Tıp Fakültesi'nde tedaviyebaşlandı. Kısa sürede hızlı bir tedavigören Öykü, 3 ayda yüzde 10görmeye başladı. Anne Özlem Kuzu,şunları söyledi: "3 aydır tedavi görüyoruz.Doktorlar daha iyiye gittiğini söylediler.Bakanımız sayesinde tedavisüreci başladı. Allah razı olsun çok yardımcıoldu. Eşiyle birlikte çok büyükdestek verdiler."
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