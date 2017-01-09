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Minik Öykü’ye ışık oldu

Minik Öykü’ye ışık oldu
Öykü Kuzu, 9 ay önce Mersin'de dünyaya geldi. Ancak minik bebeğin ailesi, doğduğu andan itibaren Öykü'nün gözünün tepki vermediğini fark etti. Ekonomik durumları yetersiz olan ailenin yardımına Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan yetişti. Elvan'ın girişimiyle Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nde tedaviye başlandı. Kısa sürede hızlı bir tedavi gören Öykü, 3 ayda yüzde 10 görmeye başladı. Anne Özlem Kuzu, şunları söyledi: "3 aydır tedavi görüyoruz. Doktorlar daha iyiye gittiğini söylediler. Bakanımız sayesinde tedavi süreci başladı. Allah razı olsun çok yardımcı oldu. Eşiyle birlikte çok büyük destek verdiler."
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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