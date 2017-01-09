MHP, doğru yolda

MHP Genel Başkan Yardımcısı CelalAdan, "Bu anayasa değişikliği olursaMHP kapanır" diyenlerin büyük yanılgıiçinde olduğunu belirtti. Adan, "Halktançıkacak karara MHP saygılıdır. Halkın seçtiğiCumhurbaşkanıyla Başbakanlık arasındabir kavganın Türkiye'ye faydası var mı? Buanayasa değişikliği olursa MHP kapanırdiyenler son derece büyük yanılgı içindeler.MHP, Allah'ın izniyle haklılığını milleteanlatarak tek başına iktidara gelecektir" dedi.
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