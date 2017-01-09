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MHP, doğru yolda

MHP, doğru yolda
MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Bu anayasa değişikliği olursa MHP kapanır" diyenlerin büyük yanılgı içinde olduğunu belirtti. Adan, "Halktan çıkacak karara MHP saygılıdır. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanıyla Başbakanlık arasında bir kavganın Türkiye'ye faydası var mı? Bu anayasa değişikliği olursa MHP kapanır diyenler son derece büyük yanılgı içindeler. MHP, Allah'ın izniyle haklılığını millete anlatarak tek başına iktidara gelecektir" dedi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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