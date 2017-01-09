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Meclis önünde u

nin görüşmeleri başlamadan a başladı...

Meclis önünde CHP provokasyonu

Meclis Genel Kurulu'nda yeni anayasa görüşmeleri sürerken Meclis'in dışında lar yaşandı.

Meclis'in kapısı önünde açıklama yapmak isteyen 'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu, STK üyeleri ve avukatlardan oluşan grup polise saldırmak istedi ve içlerinden bazı provokatörler ağır hakaretlerde bulundular.

CHP ALTINDAĞ İLÇE BAŞKANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Ortaya çıkan görüntüdeki kişinin önce sivil polis olduğu sanıldı ve sosyal medyada güvenlik güçlerine yönelik tepki dolu mesajlar paylaşıldı. Fakat gerçek kısa sürede ortaya çıktı.



CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu açıklayarak yaşanan olayı anlattı:

"Arkadaşlar yoldaşımıza gözaltı yapılıyordu. Polisin elinden aldım. Ben Altındağ ilçe başkanıyım araya girdim"
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 17:31
YORUMLAR 22 yorum yapıldı

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tiyatroya başladılar gene yüzsüzler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 20:07
Ramba Samba Ramba Samba

ARSIZLAR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 20:05
hado hado

bunlar vatan haini

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 19:07
erman erman

yasa geçecek kemal defolup gidecek

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 18:55
REMZİ REMZİ

CHP BİTTİ...............

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 18:49
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