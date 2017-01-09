Kumar sevenler derneği!

Adana'da emniyet güçleri, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi, 33009 Sokak'ta faaliyet gösteren Mithatpaşa Mahallesi Esnafları Sporcu Sevenler ve İletişim Derneği lokaline operasyon düzenledi. Lokalde kumar oynattığıbelirlenen 4 kişi hakkındakumar oynamak için yerve imkan sağlamak vedaha önceden mühürlüolan salonu izinsiz açmaksuçlarından işlem yapıldı. Mekanda yapılan aramada tombalamakinesi, çekilişkartları, pullar, kamerave oyunusalona yansıtmak içinkullanılan iki adet televizyonele geçirildi. Kumaroynadığı belirlenen 169kişiye ise KabahatlerKanunu'na muhalefettenidari para cezasıuygulandı.
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