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açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı () adaylarının açıklandı.

KPSS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, -2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler" denildi.

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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 20:40
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