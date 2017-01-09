Kayıp çift

Balıkesir'de yaşayan 59 yaşındaki Ali Abdullah Akın, eşi 42 yaşındaki Nefise Akın ile dün öğle otomobille ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. Çift, gece geç saatlerekadar eve dönmeyince, yakınlarıdurumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu çiftin aracı, Kocaçay'ın kolu olan Mürvetler(Ketenlik) Deresi'ne uçmuş haldebulundu. Nefise ve kocası AliAbdullah Akın'a ulaşılamadı. Dere sularına kapıldığı düşünülen çifti arama çalışmaları sürerken, AFAD ekibinin aracı, yarıniş makinelerinin yardımıylabulunduğu yerden çıkartacağıbelirtildi.
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