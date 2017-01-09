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Kayıp çift

Kayıp çift
Balıkesir'de yaşayan 59 yaşındaki Ali Abdullah Akın, eşi 42 yaşındaki Nefise Akın ile dün öğle otomobille ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. Çift, gece geç saatlere kadar eve dönmeyince, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu çiftin aracı, Kocaçay'ın kolu olan Mürvetler (Ketenlik) Deresi'ne uçmuş halde bulundu. Nefise ve kocası Ali Abdullah Akın'a ulaşılamadı. Dere sularına kapıldığı düşünülen çifti arama çalışmaları sürerken, AFAD ekibinin aracı, yarın iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartacağı belirtildi.
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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