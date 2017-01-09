EKİPLER 7/24 ÇALIŞTI
Beyaz örtü ile İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluştu. Beyoğlu'na gelen vatandaşlar kar yağışı altında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Nostaljik Tramvay yine ilgi odağı oldu. İstiklal Caddesi'nde iş yerlerinin önüne kardan adamlar yapıldı. Çocuklar kartopu oynadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler, 7 bin kişiyle gün boyunca çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar geç saatlere kadar devam etti. Sokaklarda yaşayan 741 evsiz spor salonlarında korumaya alındı. Evsiz vatandaşların yemek ve giyecek ihtiyaçları karşılandı.
UÇAK SEFERLERİ İPTAL
Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştireceği iç hat seferleri dün saat 17.00'ye kadar iptal edildi. Dış hatlarda iptal edilen toplam sefer sayısı ise 471 oldu. İptaller nedeniyle havalimanında yoğunluk yaşandı. Seferleri iptal olan yolcular geceyi havalimanında geçirdi. Havalimanı çalışanları yolculara yemek dağıttı.
İstanbul'da kaldırımlar buz tuttu. Vatandaşlar yürümekte zorlandı. Objektiflere yansıyan bir kişi ise kayak takımıyla kaldırımda ilerlerken göründü.
ATM BUZLANDI
Soğuk hava banka ATM'lerini de etkiledi. Birçok ATM donduğu için çalışmadı. Mağduriyet yaşayan vatandaş çileden çıktı.
AVM'DEN İNSANLIK DERSİ
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Sokak hayvanlarını unutmayan vatandaşlar sokakları dolaşarak dışarıda kalan hayvanlar için alanlara mama bıraktı. İstanbul Bakırköy'de bulunan bir AVM de kapısını sokak hayvanlarına açtı. kar altında sokakta kalan yüzlerce hayvana AVM içinde karton yatak, battaniye ve mama veren AVM yönetimi vatandaşlardan büyük alkış aldı.
KAPADOKYA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'ya da kar yağdı. Peribacalarını kaplayan kar, eşşiz bir manzara ortaya çıkardı. Kapadokya bölgesinde Uçhisar, Göreme ve Paşabağları'nı gezen turistler, karlarla kaplı peribacalarını izlemenin keyfini yaşadı.
TATİLCİLER ULUDAĞ'A AKIN ETTİ
Bursa Uludağ'da kar yağışı 2 metre 60 santimetreye kadar çıktı. Haftasonunu fırsat bilen vatandaşlar, Uludağ'daki kayak merkezlerine akın etti. Genci yaşlısı yüzlerce kişi karın tadını çıkardı. Dengesini kaybedip küçük kazalar atlatanlara, hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.
Emir Somer
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.