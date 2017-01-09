Bugün yoğunluğunu arttıran kar yağışı ile birlikte yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. İstanbul Valiliği'nin akşam saatlerinde konu ile ilgili açıklamada bulunması bekleniyor. İstanbul'da 10 Ocak'da kar tatili haberi için gözler İstanbul Valisi'ne çevrilmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı iki gündür durkmaksızın devam ediyor. Dün İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği haberi öğrencileri sevindirmişti. Bugün bir kez daha gözler İstanbul Valisi Vasip Şahin'e çevrildi. İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? sorusu yine gündem oldu. Peki 10 Ocak Salı İstanbul'da okullar tatil mi? Vasip Şahin, Twitter'dan kar tatili açıklaması yaptı mı? İşte detaylar...

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre İstanbul'da kar yağışı Cuma gününe kadar devam edicek. Geçtiğimiz günlerde başlayan ve tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Bugün ise gözler bir kez daha ''İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?'' sorusunun cevabına çevrildi. İstanbul Valisi Vasip Şahinîn Twitter hesabına birçok mesaj atılmaya başladı. Ancak valilikten konuya ilşikin bir açıklama gelmedi.