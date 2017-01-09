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'da 'lara yasağı

'da Valilik arı ile 'ların trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilik açıkladı! Trafiğe çıkmaları yasaklandı

Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği arıyla l'arın trafiğe çıkmasının yasaklandığı duyurdu.

İBB AKOM'dan (Afet Koordinasyon Merkezi) yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yoğun kar yağışı şiddetini artırarak akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürüecek. Kış lastiği kullanmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur. Valilik kararıyla tır'ların trafiğe çıkması yasaklandı" denildi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 14:44
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