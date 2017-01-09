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trafiğine kapatıldı

nda kısıtlı görüş nedeniyle geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Boğazında kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21'inci maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunmadığından ancak genel anonsların yapılabildiği kaydedildi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 10:07
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