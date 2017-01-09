Yol Durumu
  1. Başarı Deryası!
  2. Büyükelçiye tele-vurgun

Her yerde aranıyorlar

Her yerde aranıyorlar
Mersin'de yaşanan sel felaketi bir aileyi yok etti. Toroslar İlçesi'nde 29 Aralık'ta meydana gelen selde suya kapılarak, debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobildeki Serkan- Fatma Genç çifti hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan çiftin 4 yaşındaki kızları Miray ve 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu ise akıntıya sürüklendi. Biri çocuk 2 kişiyi arama çalışmaları sonuç vermedi. Çalışmalara dün de devam edildi. Dere yatağında arama çalışmalarını sürdüren AFAD, itfaiye ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, sazlıklar ve çamur nedeniyle zor anlar yaşadı. Derenin kenarındaki sazlıklar iş makineleriyle açılırken, yer yer 2 metreyi bulan suya giren ekipler, kayıp 2 kişiyi aradı. JAK ekiplerinin arama çalışmalarına yarın denizde devam edeceği öğrenildi.
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar