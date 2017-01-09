Her yerde aranıyorlar

Mersin'de yaşanan sel felaketi bir aileyi yok etti. Toroslar İlçesi'nde 29 Aralık'ta meydana gelen selde suya kapılarak, debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobildeki Serkan-Fatma Genç çifti hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan çiftin 4 yaşındakikızları Miray ve 25 yaşındakiyakınları Sultan Uncu ise akıntıya sürüklendi. Biri çocuk 2 kişiyi arama çalışmaları sonuç vermedi. Çalışmalara dün de devam edildi. Dere yatağında arama çalışmalarını sürdüren AFAD, itfaiye ile JandarmaArama Kurtarma (JAK) ekipleri, sazlıklar ve çamur nedeniyle zor anlar yaşadı. Derenin kenarındaki sazlıklar iş makineleriyle açılırken, yer yer 2 metreyi bulan suya giren ekipler, kayıp 2 kişiyi aradı. JAK ekiplerinin aramaçalışmalarına yarın denizdedevam edeceği öğrenildi.
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