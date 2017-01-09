Hepsi aynı örgüt

Irak'ı ziyaret oden Başbakan Yıldırım, Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçti. Erbil'de IKBY Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. Ardından basının karşısına çıkan Yıldırım, teröre karşı Irak'la ortak mücadele edecekleri konusunda hemfikir olduklarını belirtti. PKK'ya ve DEAŞ'a sert mesaj gönderdi. "Hem Bağdat'ta hem Erbil'de çok güzel faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Bunlardan birisi terörle ortak mücadele, ikincisi de ekonomik konularda ve bölgenin huzura kavuşması konusunda daha fazla çalışmak. DEAŞ'a karşı bir operasyon yürütüyoruz. PKK'nın batıya doğru yayılması, Şengal (Sincar) bölgesinde yuvalanmasını da asla kabul eedemeyiz. PYD'nin Suriye bölgesinde 'oldu bittiler' yapmasına da asla rıza gösteremeyiz. Bunlar PKK'dan türemiş. İsim değiştirerek işin esasını değiştiremezsiniz. PKK eşittir PYD eşittir YPG. Her olaydan sonra bir örgüt adı duyuyoruz. Ama bunları yediğimizi zannetmesinler" dedi. Barzani de yaptığı konuşmada, "Türkiye ile tüm alanlarda ilişkilerimizin geliştirilmesine hazırız. Bize desteklerinden ve yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimizi yineliyoruz. Hepimiz, terör ve terörizm felaketiyle karşı karşıyayız. Türkiye ve diğer ülkelerde de terör ve terörizmin ortadan kaldırılması temennisinde bulunuyorum" diye konuştu.



IRAK İLE YENİ SAYFA

Yıldırım, Irak dönüşü Ankara'da açıklamalar yaptı. "Yeni dönemde siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında yakın işbirliği yapacağız. Bölgeyi terörden temizlemek için koordineli çalışmalar yürütülecek. FETÖ faaliyetleri de Irak'ta son bulacak" dedi.