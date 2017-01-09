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'cü Mahsun'un son rezilliği

Daha önce ve propagandası yapan filmleriyle tepki toplayan bu kez de dini değerleri hedef aldı. ’la bağdaşmadığı iddia edilen son filmi ''nın 25 Ocak’ta yayına girmemesi ve kaldırılması için açılan kampanyaya 43 bin kişi imza attı.

FETÖcü Mahsunun son rezilliği
'ün yeni filmi ''nın yayına girmemesi ve kaldırılması için change.org sitesinde kampanya düzenlendi. "İçeriğinde şalvarlı, cübbelileri, çarşaflı hanımları iğrenç gösteriyorlar. İnsanlara kötü tanıtıyorlar. Dine saldırıdır. Mahsun Kırmızıgül'ü kınıyorum. Vezir Parmağı isimli filmin kalkmasını istiyorum" ifadelerinin yer aldığı kampanyanın muhatapları RTÜK ve BİMER olarak belirlendi.

İSLAM'LA BAĞDAŞMAYAN SAHNELER
Sosyal medyada da olayın duyurulmasıyla birlikte kampanyayı şu ana kadar 43 bin kişi imzaladı. Sosyal medyada film için "i kıyafetler içerisinde, şalvar, cübbe, çarsaf vs kıyafetlerle kura çekiliyor. Kim kime çıkarsa birbirleriyle bir geceliğine birlikte olunuyor. Lütfen bu filme dur diyelim. Bu film İslam'a saldırıdır. Neslimizin bozulmasına ilk adım merdivenidir. Bu soğuk savaşla 1 saatlik nikâh muta nikâhını normalleştirecekler, gençleri ve ailelerimizi perişan edecekler. Cumhurbaşkanlığı, RTÜK, BİMER'e hemen şikâyet edelim. Bu rezil filmi istemiyoruz" denilerek imza kampanyasına çağrı yapıldı.Vezir Parmağı filmininde başroldeki Mahsun Kırmızıgül'e Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Peker Açıkalın, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talât Bulut, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri Alço, Muhammed Cangören, Hayrettin Karaoğuz, Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Ece Uslu, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul Fatoş Seymen, Suna Selen ve Defne Yalnız'dan oluşan oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 10:49
YORUMLAR 29 yorum yapıldı

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LAzoo LAzoo

Bu ve bunun gibiler inin sonucunda ülkemizi kaosa sökmeye çalışan.din şeref haysiyet düşmanı gurup tur bunlar.devleti bölmeye çalışan Müslümanları karalayarak ellerine bişe geçeceğini zanneden müptezeller işte bunlar.ellerinde imkan olsa Türkleri Müslümanları yok ederler.firavun askerleri....amma Unutmayın ALLAH ın yardımı Müslüman olanadır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 15:16
VATANDAS VATANDAS

YAYINLANMASIN KESİNLİKLE . YAYINLANSA DA İZZLEMEYİN

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 09.01.2017 14:17
hktzn hktzn

Mahsunu hiç sevmem. Ancak biraz önce üste yazılan yazıda 'Muta Nikahı' kelimesini gördüm. Ve bu benim bildiğim kadarıyla İran'a (Şia) ait bir uygulama. Yani Türkiye de zaten Muta Nikahı yok. Ama zaten bu herifin hiçbir filmini izlemediğim gibi bunu da izlemeyi düşünmüyorum. Ya Allah aşkına 2 cümleyi zor kuran bir adamdan neyin senaryosunu bekliyorsunuz? Muhtemelen hepsi ya copy paste ya da başkalarına yazdırılmış senaryolar...

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 09.01.2017 14:13
gecemavisi gecemavisi

Neden filmin reklamini yapiyorsunuz. Hic bir sekilde haber yapmamak zaten en büyük boykottur. Bundan daha iyi bir reklam olamaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 09.01.2017 14:01
vatandaş vatandaş

bunlar müslamana değilde hintliye benziyor acaba hindistandamı geçiyo konu

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 09.01.2017 13:54
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