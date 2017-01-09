Daha önce FETÖ ve PKK propagandası yapan filmleriyle tepki toplayan Mahsun Kırmızıgül bu kez de dini değerleri hedef aldı. İslam’la bağdaşmadığı iddia edilen son filmi 'Vezir Parmağı'nın 25 Ocak’ta yayına girmemesi ve kaldırılması için açılan kampanyaya 43 bin kişi imza attı.
Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Vezir Parmağı'nın yayına girmemesi ve kaldırılması için change.org sitesinde kampanya düzenlendi. "İçeriğinde şalvarlı, cübbelileri, çarşaflı hanımları iğrenç gösteriyorlar. İnsanlara kötü tanıtıyorlar. Dine saldırıdır. Mahsun Kırmızıgül'ü kınıyorum. Vezir Parmağı isimli filmin kalkmasını istiyorum" ifadelerinin yer aldığı kampanyanın muhatapları RTÜK ve BİMER olarak belirlendi.
İSLAM'LA BAĞDAŞMAYAN SAHNELER
Sosyal medyada da olayın duyurulmasıyla birlikte kampanyayı şu ana kadar 43 bin kişi imzaladı. Sosyal medyada film için "İslami kıyafetler içerisinde, şalvar, cübbe, çarsaf vs kıyafetlerle kura çekiliyor. Kim kime çıkarsa birbirleriyle bir geceliğine birlikte olunuyor. Lütfen bu filme dur diyelim. Bu film İslam'a saldırıdır. Neslimizin bozulmasına ilk adım merdivenidir. Bu soğuk savaşla 1 saatlik nikâh muta nikâhını normalleştirecekler, gençleri ve ailelerimizi perişan edecekler. Cumhurbaşkanlığı, RTÜK, BİMER'e hemen şikâyet edelim. Bu rezil filmi istemiyoruz" denilerek imza kampanyasına çağrı yapıldı.Vezir Parmağı filmininde başroldeki Mahsun Kırmızıgül'e Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Peker Açıkalın, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talât Bulut, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri Alço, Muhammed Cangören, Hayrettin Karaoğuz, Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Ece Uslu, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul Fatoş Seymen, Suna Selen ve Defne Yalnız'dan oluşan oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.
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Bu ve bunun gibiler inin sonucunda ülkemizi kaosa sökmeye çalışan.din şeref haysiyet düşmanı gurup tur bunlar.devleti bölmeye çalışan Müslümanları karalayarak ellerine bişe geçeceğini zanneden müptezeller işte bunlar.ellerinde imkan olsa Türkleri Müslümanları yok ederler.firavun askerleri....amma Unutmayın ALLAH ın yardımı Müslüman olanadır.
YAYINLANMASIN KESİNLİKLE . YAYINLANSA DA İZZLEMEYİN
Mahsunu hiç sevmem. Ancak biraz önce üste yazılan yazıda 'Muta Nikahı' kelimesini gördüm. Ve bu benim bildiğim kadarıyla İran'a (Şia) ait bir uygulama. Yani Türkiye de zaten Muta Nikahı yok. Ama zaten bu herifin hiçbir filmini izlemediğim gibi bunu da izlemeyi düşünmüyorum. Ya Allah aşkına 2 cümleyi zor kuran bir adamdan neyin senaryosunu bekliyorsunuz? Muhtemelen hepsi ya copy paste ya da başkalarına yazdırılmış senaryolar...
Neden filmin reklamini yapiyorsunuz. Hic bir sekilde haber yapmamak zaten en büyük boykottur. Bundan daha iyi bir reklam olamaz
bunlar müslamana değilde hintliye benziyor acaba hindistandamı geçiyo konu
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