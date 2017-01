Erdoğan: Bu ateşle oynamaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip milletimiz için 2023 yılı bir mihenk taşıdır. Bildiğiniz gibi 2023 için iddialı hedefler ortaya koyduk ve emin adımlarla ilerliyoruz. Bizi 2053 ve 2071 vizyonuna da sıçramış olacağız.

TÜRKİYE ŞAHA KALKTI

Geçtiğimiz yıl yine bu konferasta FETÖ'ye ayrı bir yer vermiştim. Bu şer şebekesinin bir ihanet çizgisine sahip olduğunu ifade etmiştim. 15 Temmuz gecesi yaşananlar endişeleri teyit etmiş, bizi haklı çıkarmıştır. 15 Temmuz ilk ihanet değildir fakat hedefleri uygulayacıları ve sonuçları bakımından en büyük ihanettir. 15 Temmuz gecesi kadını erkeği, genci yaşlısı tüm Türkiye adeta şaha kalktı. Milletimiz iradesine, hükümetine, devletine sahip çıktı.

Terör örgütleri ve onların mensupları için gösterilen hassasiyet şehit ve gazilerimizden esirgeniyor. Yüreği dağlanmış analar hiç bir şekilde gündeme getirilmiyor.

ALTIN TEPSİDE SUNULDU

Suriyeli mazlumlardan esirgenen sığınma hakkı FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlere altın tepsilerde sunuluyor. Canını kurtarmak için kapılarına gelenleri kovanlar darbecilere ve teröristlere sahip çıkmaktalar. Bu tablo karşısında elbette üzülüyoruz. Şu anda ülkemizde kara listede olup kaçan FETÖ mensubu Amerika'da rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem bir şeydir. Avrupa değerlerinin bu derece ayaklar altına alınmasını anlayamıyoruz.



Kamuda FETÖ ile irtibatlı büyük bir kesimi temizledik. FETÖ'nün 115 ülkede örgüte militan devşirme amacıyla okulları vardı, 6 ülkede bu okullar kapatıldı. 2 ülkede okullara el konuldu. 7 ülkede ise Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. Ayrıca Malezya'daki FETÖ okulları da temizlendi. Dünyayı ahtapot gibi sara bu örgütle mücadele kolay değil. Bu mücadele uzun ve zaman alıcı. FETÖ'nün süreci maniplasyon süreçlerine karşı daima uyanık olacağız. Masum ve suçluyu iyi ayrıt ederek kararlığımızı sürdüreceğiz.

PKK'LILARLA KOL KOLA EYLEM YAPTILAR

Her yıl Chareter School'larda her yıl 45 milyon dolar devşiriliyor. PKK sempazitanlarıyla kol kola eylem yapıyorlar. Her kurumumuza sızan bu yapının Dışişleri Teşkilatımızın da bazı sorunlar yaşadıklarını biliyoruz. Şahsım ve devletimizin tüm kurumları sizlerin yanınızdadır. Siz gayret gösterdikçe bizden de destek göreceksiniz. İnşallah bu belayı milletimizin başından def edeceğiz. Tarihimizde tek bir mesele ile uğraştığımız dönem bulamayız. Bir yandan FETÖ ile cebelleşirken bir yandan da bölücü örgütle, DHKPC ile DEAŞ'la mücadele ediyoruz.

AÇIK SÖYLÜYORUM BU ATEŞLE OYNAMAKTIR

Birileri DEAŞ'ın terörü üzerinden İslam düşmanlığı yapıyor. Kimi Batılı siyasetçiler bu istismara sarılmış durumdalar. Avrupalı insanlarımızın ibadethane, işyerlerine yönelik saldırıların arttığına şahit oluyoruz. Açık ve net söylüyorum bunun adı ateşle oynamaktır. Kültürel ırkçılık, endişelerimizi ciddi olarak artırmaktadır. Tüm dünyada barış ve huzurun idamesi için bu çok tehlikelidir.

İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadelede Türk toplumu yalnız değildir. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığını devletimizin öncelikli gündemine aldık. Dünyanın her yerinde ülkemize ve vatandaşlarımıza karşı şiddeti, terörü ve nefreti teşvik ve ittifak eden ülkelere karşı sivil toplum mücadelesini yürütmeliyiz.



MASADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonun ataleti ibretliktir. DEAŞ'la mücadele konusunda müttefiklerimizin sınıfta kaldıklarını söylemek istiyorum. Kurtarılmış bölgelerin oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Masada ve sahada olmaya devam edeceğiz. Irak'taki gelişmelere de kayıtsız kalmayacağız.

Dış politikamızı dar kalıplara, bekle görlere mahkum edemeyiz. Önce tedbir sonra tevekkül diyerek önlem almalı, devrede kalmalı, aktif çaba göstermeliyiz.

SINIFTA KALDILAR

Son dönemde DEAŞ ile mücadele konusunda, maalesef müttefiklerimizin ve koalisyon odaklarının sınıfta kaldıklarını ifade etmek istiyorum. Güney sınırımız boyunca bir terör koridorunun veya terör örgütlerinin yuvalandığı kurtarılmış bölgelerin oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Milli güvenliğimizi ilgilendiren konularda masada ve sahada olmaya kesinlikle devam edeceğiz. Öte yandan, Irak'taki gelişmelere de kayıtsız kalmadık, kalmıyoruz ve kalmayacağız.

BİR UMUT BELİRDİ

Rusya ve İran'la Moskova'da düzenlediğimiz toplantı ve diğer görüşmelerle Astana sürecinin zeminini hazırladık. Şu an devam eden ateşkes, kırılgan olmasına, pek çok ihlallerle karşılaşılmasına rağmen, çok önemli bir fırsat penceresidir. Uzun bir dönemden sonra Suriye'de siyasi süreç aracılığıyla barışın sağlanması noktasında bir umut belirmiştir. Bunun heba edilmemesi için çalışmaya devam edeceğiz.