Emanete sahip çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu toprakları kimsenin asla bölemeyeceğini belirtti. Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin96'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, aziz Türk milletinin ve kahraman ordusununbağımsızlık azminin göstergesi olan istiklalmücadelesinin ilk aşamalarından birinin Birinciİnönü Zaferi olduğunu söyledi. Ordunun batı cephesinde elde ettiği bu ilk başarının milletin istiklal mücadelesi konusundaki inanç ve kararlılığının güçlenmesine vesile olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Ecdadımızın bizlere emanetiolan vatan topraklarına, aynı inanç ve şuurlagenç nesillerimizin de sahip çıkacaklarına,onların ülkemizi daha müreffeh yarınlarataşıyacaklarına inanıyorum. Bu düşüncelerleistiklal mücadelemizin bütün kahramanlarınısaygıyla, rahmetle anıyorum."
Emine Konak, Türk bayrağına sarıldı. Felçli olmasına rağmen Erdoğan'ı görmek için sedyede mitinge katıldı.
ENGELSİZ SEVGİ Erdoğan'ın 3 gün önce Şanlıurfa'da düzenlediği miting ilginç karelere sahne oldu. Vatandaşlar miting alanına sedyeyle bile geldi. Erdoğan, ülkemizin kahramanlara emanet olduğunu belirtti. Kayseri, İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'i de kana bulayan teröre lanet yağdırdı. İzmir'de canı pahasına son kurşununa kadar teröristlerle çatışan kahraman polis Fethi Sekin'i hatırlattı."Bu ülkede şehit polisimiz gibi 80 milyonkahraman var" dedi. Topçu Meydanı, Erdoğan'ı karşılamak için gelenlerle doldu taştı. Beyin felci geçirdiği için yatalak olan Emine Konak da bir yakınının yardımıyla miting alanına geldi. Uzaktan da olsa Erdoğan'ı görmenin mutluluğunu yaşadı. Yine yaşlı bir amca, uzun süre alanda bekledi. Yorgunluktan baygınlık geçirdi. Sedyeye alındığında bile alandan ayrılmak istemedi. Erdoğan Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki saldırıda şehit olan Çiçek'in ailesine de başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi. Çiçek'in Derviş Hoca Camisi imamı olan babası Bekir ve annesi Hatice Çiçek ile diğer yakınları tarafından karşılanan Erdoğan, aileye taziyelerini bildirdi. Evde yaklaşık 40 dakika kalan Erdoğan'ı caminin çevresinde toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganıyla uğurladı.
Yaşlı dede, "Ne olur Reis'i göreyim" diyerek görevlilere yalvardı.
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