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Emanete sahip çıkıyoruz

Erdoğan, “Ecdadımızın emaneti olan vatan topraklarına, genç nesillerimizin de sahip çıkacaklarına inanıyorum” dedi

Emanete sahip çıkıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu toprakları kimsenin asla bölemeyeceğini belirtti. Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, aziz Türk milletinin ve kahraman ordusunun bağımsızlık azminin göstergesi olan istiklal mücadelesinin ilk aşamalarından birinin Birinci İnönü Zaferi olduğunu söyledi. Ordunun batı cephesinde elde ettiği bu ilk başarının milletin istiklal mücadelesi konusundaki inanç ve kararlılığının güçlenmesine vesile olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına, aynı inanç ve şuurla genç nesillerimizin de sahip çıkacaklarına, onların ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarına inanıyorum. Bu düşüncelerle istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum."


Emine Konak, Türk bayrağına sarıldı. Felçli olmasına rağmen Erdoğan'ı görmek için sedyede mitinge katıldı.


ENGELSİZ SEVGİ
Erdoğan'ın 3 gün önce 'da düzenlediği miting ilginç karelere sahne oldu. Vatandaşlar miting alanına sedyeyle bile geldi. Erdoğan, ülkemizin kahramanlara emanet olduğunu belirtti. Kayseri, İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'i de kana bulayan teröre lanet yağdırdı. İzmir'de canı pahasına son kurşununa kadar teröristlerle çatışan kahraman polis Fethi Sekin'i hatırlattı."Bu ülkede şehit polisimiz gibi 80 milyon kahraman var" dedi. Topçu Meydanı, Erdoğan'ı karşılamak için gelenlerle doldu taştı. Beyin felci geçirdiği için yatalak olan Emine Konak da bir yakınının yardımıyla miting alanına geldi. Uzaktan da olsa Erdoğan'ı görmenin mutluluğunu yaşadı. Yine yaşlı bir amca, uzun süre alanda bekledi. Yorgunluktan baygınlık geçirdi. Sedyeye alındığında bile alandan ayrılmak istemedi. Erdoğan Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki saldırıda şehit olan Çiçek'in ailesine de başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi. Çiçek'in Derviş Hoca Camisi imamı olan babası Bekir ve annesi Hatice Çiçek ile diğer yakınları tarafından karşılanan Erdoğan, aileye taziyelerini bildirdi. Evde yaklaşık 40 dakika kalan Erdoğan'ı caminin çevresinde toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganıyla uğurladı.


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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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