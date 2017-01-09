İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle uçuşların etkilenmemesi yoğun çaba harcayan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), pistlerin açık tutulması amacıyla yürütülen çalışmalarda 260 ton deicing sıvısı kullanıldığını açıkladı.
Yolcuların mağdur olmaması için her türlü cabayı gösterdiklerini söyleyen DHMİ yetkilileri, resmi sitelerinden açıklama yaptı. Kar yağışının etkili olduğu günden beri 260 ton deicing sıvısı kullanıldığını söyleyen Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin açıklaması şöyle:
"İstanbul'da hüküm süren ve özellikle Avrupa yakasında etkili olan kötü hava koşulları, Atatürk Havalimanındaki hava trafiğini de maalesef olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 2009'dan bu yana en yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'da, havayolunu tercih eden yolcularımızın mağduriyetlerinin asgariye indirilmesi için DHMİ tarafından büyük çaba gösterilmektedir. Bu kapsamda, 6 Ocak 2017 Cuma Günü saat 18.00'den itibaren başlatılan kar mücadelesine devam edilmektedir. Üç vardiya halinde görevlendirilen 180 personelimiz, kullanımlarına verilen ileri teknolojik donanıma sahip 35 araçla pistler ve aprondaki önemli noktaları temizlemek için cansiperane bir gayret göstermektedir. 24 saat kesintisiz mesai esasına göre devam eden bu çalışmalarda, şu ana kadar, buzlanmayı önlemek üzere pist, taksi yolu ve uçak park yerlerinde 260 ton deicing sıvısı kullanılmıştır. Pistler karla mücadele araçlarıyla devamlı olarak açık tutulmasına rağmen, kar yağışının tipiye dönüşmesi ve görüş düşüklüğü nedeniyle inişlerde zaman zaman sıkıntı yaşanabilmektedir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.