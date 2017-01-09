Dev terör operasyonunda 442 kişi tutuklandı!

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 2-9 Ocak tarihleri arasında, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca 253 operasyon gerçekleştirildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 3'ü ölü, 2'si teslim olan, 4'ü sağ yakalanan olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK OPERASYONUNDA 36 KİŞİ TUTUKLANDI

PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 344 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 36 kişi tutuklandı. Yürütülen operasyonlar sonucunda; teröristler tarafından kullanılan 48 sığınak, barınak, mağara ve tuzaklanan 45 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Operasyonlarda, 16 kilo TNT, 5 kilo C-4 plastik patlayıcı olmak üzere toplam 183 kilo patlayıcı yapımında kullanılan madde, 33 el bombası, 50'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere çeşitli çaplarda 70 silah ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON OLAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; piyasa değeri 11 milyon 55 bin 530 Türk Lirası olan; 2 ton 412 kilo esrar, 1 kilo eroin, 2 kilo afyon, 3 kilo kokain, 47 bin 258 uyuşturucu hap, 1 kilo metamfetamin, bin 116 kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 13 milyon 318 bin 961 Türk Lirası olan; 12 bin 390 kaçak sigara, 1 milyon 895 bin 189 litre akaryakıt ele geçirilirken, bu kapsamda bin 106 kişi gözaltına alındı.

BİN 628 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 191'i denizlerde olmak üzere bin 628 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 34 organizatör yakalanarak gözaltına alınırken, bunlardan 25'i tutuklandı.

DEAŞ İLE BAĞLANTILARI OLAN KİŞİLERE GÖZALTI

Öte yandan yabancı teröristlerle mücadele kapsamında; DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 129 kişi gözaltına alındı.



FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA 406 KİŞİ TUTUKLANDI

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise 627 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 406'sı tutuklandı.