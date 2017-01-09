Dersimiz adalet!

Bursa'da bulunan Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Adalet bölümünde okuyan 68 öğrenci, uygulamalı derslerle mesleklerini yakından tanıdı. Senaryo gereği mahkeme kurdu, suçluları yargılayıp cezaevine gönderdi. Okuldaki duruşma salonundu yargılama yapan okulun 11'inci sınıf öğrencilerinden Fatma Çelik, şunları söyledi: "Zabıt katibi olmak istiyorum. Zor gibi görünüyor. Ancak severek yaptığınızda hiçbir iş zor değil."