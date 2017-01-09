Darülaceze’nin ‘iyilik meleği’

İstanbul'da yaşayan Sevim Zenge(56), Darülaceze'de kalan yaşlı ve hastakadınlara 11 yıldır haftanın 3 günü gönüllühizmet veriyor. "İyilik meleği" olarakanılan Zenge, yaşlıların saçlarını kesipboyuyor, manikür-pedikürlerini yapıyorve yıkanmalarına yardımcı oluyor. Zenge,"Buraya 11 senedir severek ve isteyerekgeliyorum. Onların duası bana yetiyor.Gerçekten severek, isteyerek buraya gelirsenonlara bir şey verebilirsin. Onları yıkamayagittiğim zaman sıraya diziliyorlar, benibekliyorlar. El ve ayak tırnaklarını kesiyorum,saçlarını boyuyorum, saç kesiyorum" diyor.
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