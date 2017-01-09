Darülaceze’nin ‘iyilik meleği’

İstanbul'da yaşayan Sevim Zenge (56), Darülaceze'de kalan yaşlı ve hasta kadınlara 11 yıldır haftanın 3 günü gönüllü hizmet veriyor. "İyilik meleği" olarak anılan Zenge, yaşlıların saçlarını kesip boyuyor, manikür-pedikürlerini yapıyor ve yıkanmalarına yardımcı oluyor. Zenge, "Buraya 11 senedir severek ve isteyerek geliyorum. Onların duası bana yetiyor. Gerçekten severek, isteyerek buraya gelirsen onlara bir şey verebilirsin. Onları yıkamaya gittiğim zaman sıraya diziliyorlar, beni bekliyorlar. El ve ayak tırnaklarını kesiyorum, saçlarını boyuyorum, saç kesiyorum" diyor.