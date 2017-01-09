Cumhurbaşkanı Erdoğan Çipras'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Çipras bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Kıbrıs meselesi hakkında görüş alışverişinde bulunan Erdoğan-Çipras ikilisi, Cenevre'deki müzakerelerden olumlu bir netice alınabilmesi için tüm tarafların yapıcı bir tavır içinde olmalarının önemine dikkat çekti.