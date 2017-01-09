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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çipras'la görüştü

, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çiprasla görüştü
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Çipras bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Kıbrıs meselesi hakkında görüş alışverişinde bulunan Erdoğan-Çipras ikilisi, Cenevre'deki müzakerelerden olumlu bir netice alınabilmesi için tüm tarafların yapıcı bir tavır içinde olmalarının önemine dikkat çekti.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 19:06
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