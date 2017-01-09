Yol Durumu
  1. 225 çöp şiş yedi herkesi Uyuz etti
  2. Biber gerçek midir?..

'li vekilden TBMM'de tehdidi!

Grup Başkanvekili , görüşmeleri sırasında skandal sözler kullandı. Altay, '' çıkar tehdidini savurdu.

CHPli vekilden TBMMde iç savaş tehdidi!
Yeni nın görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Grup Başkanvekili , tehditler savurdu.

İÇ SAVAŞ TEHDİDİ
Görüşmeler sırasında CHP'den tartışmalara neden olacak bir tehdit geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, anayasa değişikliğinin çıkması halinde "önce kaos, sonra da " çıkacağını öne sürdü. Oturumu yönetim TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bu Meclis, kaosu da, iç savaşı da önleyecek güçtedir" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da daha önce yaptığı bir açıklamada, kan dökülmedenTürkiye'de sistemin değişmesinin mümkün olmayacağını söylemişti.
Etiketler: , , ,
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 23:48
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
memo memo

sunun suratina bir bakin insan namina bir belirti varmi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.01.2017 00:44
deli balta deli balta

bir millet vekilinin ağzından çıkan söz onu seçen partili seçmeni bağlarki çoğu zaten kalkışmadan dolayı ya içeride yada yurt dışında zaten iç savaş yapmaya çalıştılar ama şunu bilsinlerki şimdi daha bilinçli ve gözü açığız misliyle ezeriz öyle kolay kolayda elimizden kurtulamazlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.01.2017 00:39
vatandaş vatandaş

Türkiye nin püsküllü vatandaşları

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 10.01.2017 00:24
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar