Yeni anayasanın görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, tehditler savurdu.
İÇ SAVAŞ TEHDİDİ
Görüşmeler sırasında CHP'den tartışmalara neden olacak bir tehdit geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, anayasa değişikliğinin çıkması halinde "önce kaos, sonra da iç savaş" çıkacağını öne sürdü. Oturumu yönetim TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bu Meclis, kaosu da, iç savaşı da önleyecek güçtedir" yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da daha önce yaptığı bir açıklamada, kan dökülmedenTürkiye'de sistemin değişmesinin mümkün olmayacağını söylemişti.
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sunun suratina bir bakin insan namina bir belirti varmi
bir millet vekilinin ağzından çıkan söz onu seçen partili seçmeni bağlarki çoğu zaten kalkışmadan dolayı ya içeride yada yurt dışında zaten iç savaş yapmaya çalıştılar ama şunu bilsinlerki şimdi daha bilinçli ve gözü açığız misliyle ezeriz öyle kolay kolayda elimizden kurtulamazlar
Türkiye nin püsküllü vatandaşları
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