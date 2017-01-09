AK Parti'nin Anayasa değşikliği teklifi komisyondan geçtikten sonra bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.
Görüşmeler sırasında CHP'liler anayasa değişikliğinin halka sorulmaması yani referanduma gitmemesi için elinden geleni yapacak.
KILIÇDAROĞLU EYLEM SİNYALİ VERMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde ise "Pazartesi açın televizyonları mücadelemizi izleyin" diyerek yapacakları eylemlerin sinyalini vermişti.
CHP'Lİ VEKİL CANLI YAYIN ÜSSÜ KURDU
TBMM Genel Kurul salonundaki çalışmalar Meclis TV'den belirli bir saatten sonra yayınlanmayınca CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, oturduğu sırada profesyonel yayın sistemi kurdu.
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türkiyenin sorunu chp
chp bitti
chp pkk fetö elele vermiş ülkemizi bölmek istiyor savcılar göreve
chp türkiyenin kamburudur ilaçla iyileşmeyecekleri kesin bizde vatandaş olarak ameliyetı yapacağız bakalım chp mi yaman halkmı yaman göreceğiz başkanlıkla silip süpüreceğiz bu tortuları
KEMAL KILIÇDAROĞLU VATAN HAİNLİĞİNDEN YARGILANMALI
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