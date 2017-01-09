Yol Durumu
  1. Hastaneden o haberlere yalanlama
  2. BBC polise çamur attı, CHP’den özür diledi!

'den eylem hazırlığı

, nin halka sorulmaması için elinden geleni yapmaya devam ediyor. 9 gün sürecek olan anayasa görüşmelerini CHP sabote etmeye hazırlanıyor.

CHPden eylem hazırlığı

AK Parti'nin Anayasa değşikliği teklifi komisyondan geçtikten sonra bugün Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

Görüşmeler sırasında 'liler nin halka sorulmaması yani referanduma gitmemesi için elinden geleni yapacak.

KILIÇDAROĞLU EYLEM SİNYALİ VERMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde ise "Pazartesi açın televizyonları mücadelemizi izleyin" diyerek yapacakları eylemlerin sinyalini vermişti.

CHP'Lİ VEKİL CANLI YAYIN ÜSSÜ KURDU
TBMM Genel Kurul salonundaki çalışmalar Meclis TV'den belirli bir saatten sonra yayınlanmayınca CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, oturduğu sırada profesyonel yayın sistemi kurdu.
Etiketler: , ,
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 18:40
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (10 yorum)
serdar serdar

türkiyenin sorunu chp

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.01.2017 19:27
mustafa mustafa

chp bitti

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.01.2017 18:54
turgay turgay

chp pkk fetö elele vermiş ülkemizi bölmek istiyor savcılar göreve

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.01.2017 18:54
deli balta deli balta

chp türkiyenin kamburudur ilaçla iyileşmeyecekleri kesin bizde vatandaş olarak ameliyetı yapacağız bakalım chp mi yaman halkmı yaman göreceğiz başkanlıkla silip süpüreceğiz bu tortuları

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.01.2017 18:54
&#214;ZG&#220;R ÖZGÜR

KEMAL KILIÇDAROĞLU VATAN HAİNLİĞİNDEN YARGILANMALI

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 09.01.2017 18:53
Haberin tüm yorumlarını okuyun (10 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar