AK Parti'nin Anayasa değşikliği teklifi komisyondan geçtikten sonra bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

Görüşmeler sırasında CHP'liler anayasa değişikliğinin halka sorulmaması yani referanduma gitmemesi için elinden geleni yapacak.



KILIÇDAROĞLU EYLEM SİNYALİ VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde ise "Pazartesi açın televizyonları mücadelemizi izleyin" diyerek yapacakları eylemlerin sinyalini vermişti.





CHP'Lİ VEKİL CANLI YAYIN ÜSSÜ KURDU

TBMM Genel Kurul salonundaki çalışmalar Meclis TV'den belirli bir saatten sonra yayınlanmayınca CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, oturduğu sırada profesyonel yayın sistemi kurdu.



