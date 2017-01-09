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- el ele!

Cumhuriyet Halk Partisi ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Meclis'te el ele verdi. milletvekili , HDP'li vekillerin bulunduğu sıralarda oturdu...

CHP-HDP el ele!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), anayasa değişikliğine ilişkin görüşmeler başladı.

Meclis'te görüşmeler sürerken, İstanbul Milletvekili 'nun 'li milletvekillerine ait sıralarda yer alması dikkatleri çekti.

O anları görüntüleyen AK Parti Kütahya Milletvekili, aynı zamanda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu, Twitter'dan CHP ve HDP'nin ittifak içinde hareket ettiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'de Anayasa değişikliği görüşmelerine başlandı. CHP ve HDP ittifak içinde hareket ediyor. CHP'li Aykut Erdoğdu HDP'li vekillerle."
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 23:11
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Vatansever Vatansever

PKK'nın başı asıl CHP dir. PKK/HDP ile işbirliği yaparak onlara destek vermek,Vatana en büyük ihanetdir.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 10.01.2017 01:39
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