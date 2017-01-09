Cenevre buluşması

Kıbrıs'ıbirleştirmeküzere yapılacakreferandumunçerçevesinibelirlemek için yapılan müzakereler KKTCCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rumlider Nikos Anastasiadis'in katılımıylaİsviçre'nin Cenevre kentinde bugünbaşlayacak. İki günlük bu toplantının hemenardından garantör ülkeler Türkiye, İngiltereve Yunanistan'ın katılımıyla beşli zirvegerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı'ndanüst düzey bir yetkili, Türk tarafının müzakeresürecindeki iki kırmızı çizgisinin güvenlik vegaranti konusu olduğu belirtti.
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