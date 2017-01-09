Cenevre buluşması

Kıbrıs'ı birleştirmek üzere yapılacak referandumun çerçevesini belirlemek için yapılan müzakereler KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başlayacak. İki günlük bu toplantının hemen ardından garantör ülkeler Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın katılımıyla beşli zirve gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Türk tarafının müzakere sürecindeki iki kırmızı çizgisinin güvenlik ve garanti konusu olduğu belirtti.