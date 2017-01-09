Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninde konuştu.
Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, NATO bünyesindeki ortaklığın da ikili ilişkilere ayrı bir boyut kazandırdığını belirtti.
ABD'YE ÇAĞRI
İkili ilişkilerin ABD'nin yeni yönetimiyle de aynı anlayışla, karşılıklı menfaatler temelinde geliştirilmek istendiğini belirten Çavuşoğlu, "ABD'nin önceki dönemde yapılan bazı hataları sürdürmeyeceğine inanıyoruz. İki öncelikli beklentimiz var. Birincisi FETÖ elebaşının ve diğer yöneticilerinin bir an önce ülkemize iade edilmesidir. İkincisi de PKK'nın uzantısı olan YPG ile işbirliğine son verilmesidir." diye konuştu.
Türkiye'nin bu iki haklı beklentisinin karşılanmasının Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye ve ABD, çok geniş bir coğrafyada olumlu etkiler yaratabilecek kudrete ve imkanlara sahip iki stratejik ortaktır. Bu iş birliğinin özenle korunması gerektiğine inanıyoruz." dedi.
"PKK'NIN KANDİL BENZERİ ALAN TESİS ETMESİNE SEYİRCİ KALAMAYIZ"
Irak'taki gelişmelerin Türkiye'nin güvenliğini, refahını ve barışı doğrudan etkilediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Irak'ın kapsayıcı bir siyasi düzende kalıcı huzur, güvenlik ve istikrara kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu ülkenin DEAŞ, PKK ve benzeri terör örgütlerinin yuvası haline gelmesini istemiyoruz. PKK'nın, Irak'ta yıllardır işgal ettiği alanları genişletmesine ve Kandil benzeri bir alan tesis etmesine seyirci kalmayacağımızı bir kez daha buradan vurguluyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye olarak Irak ile iş birliğini her alanda genişletmek istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin yapıcı tutumunu sürdüreceğini söyledi.
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Amerika yaptığı yanlışlardan dönerek bu iki beklentimizi kabul etmelidir.
Talebimiz haklı. Sorun şu ki, ABD'li Demokratlar da PKK-PYD ve Kürt Devleti kurulmasından yana iken -Obama dönemi politikaları buna ispattır- ABD'li Cumhuriyetçiler de PKK-PYD ve Kürt Devleti kurulmasından yana. Bu demektir ki, ABD DEVLET POLİTİKASI -Cumhuriyetçi veya Demokrat farketmez- Türkiye'yi bölmekten yanadır... Avrupa Birliği de Türkiye'yi bölmekten yana... -Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de PKK sergilerinin açılması, Almanya'daki PKK varlığı bunun kanıtı- Avrupa Birliği'nden ayrılan İNGİLTERE, en başından beri TÜRKİYE'NİN EN SİNSİ, EN ŞEREFSİZ, EN GÖRÜNMEZ DÜŞMANI' da Kürt Devleti kurulması için başından beri para,silah,istihbarat,mühimmat, basın desteği ve her türlü desteği sunanların başını çekiyor. -OSLO görüşmelerini kim sızdırmıştı? Tabi ki, GÖRÜNMEZ İNGİLİZLER- Bugün Rusya ile dostuz, doğru, ama altı ay önce SELAHATTİN DEMİRTAŞ Moskova'da ağırlanıyordu?! Sonuç: Türkiye'nin gerçek hiçbir dostu yok. Ne ABD, ne İNGİLTERE, ne Avrupa Birliği ne de Rusya... Gözünüzü Açın
Allah'ına Kurban senin Sayın Bakanım, Bu Millet sizlerin yanınızda amerikanın her yeri ateş olsa Biz Türklere sökmez. o Kadar.
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